Появилось видео из Казани, где вооруженный школьник взял в заложники учеников

В Сети появились первые кадры с территории казанской гимназии, в которой несколько часов назад произошел инцидент с вооруженным школьником. Первыми видео с места ЧП публикуют крупные Telegram-каналы.
На уникальных кадрах можно разглядеть трехэтажное здание школы, выкрашенной в бирюзовый цвет. На площадке работают сотрудники полиции, однако их немного: в кадр попали 2-3 человека в погонах. Офицеры ведут себя спокойно, никакой суеты или массовой эвакации нет. Мобильный корреспондент успел пообщаться с одним из полицейских.
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Ранее мы писали, что казанский школьник угрожал учительнице ножом и пистолетом
Видео: 360tv, Telegram
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