Появилось видео из Казани, где вооруженный школьник взял в заложники учеников

Первые кадры с места ЧП появились в популярных телеграм-каналах.

В Сети появились первые кадры с территории казанской гимназии, в которой несколько часов назад произошел инцидент с вооруженным школьником. Первыми видео с места ЧП публикуют крупные Telegram-каналы.

На уникальных кадрах можно разглядеть трехэтажное здание школы, выкрашенной в бирюзовый цвет. На площадке работают сотрудники полиции, однако их немного: в кадр попали 2-3 человека в погонах. Офицеры ведут себя спокойно, никакой суеты или массовой эвакации нет. Мобильный корреспондент успел пообщаться с одним из полицейских.

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Видео: 360tv, Telegram