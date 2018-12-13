Казанский школьник угрожал учительнице ножом и пистолетом

Подросток был задержан

В понедельник, 13 мая, в школе Казахстана подросток угрожал присутствующим оружием. Об этом сообщает Life.

Как стало известно, 17-летний юноша пришел в гимназию № 7 с пистолетом и ножом. Парень ворвался в один из классов и начал угрожать присутствующим оружием. По информации СМИ подросток был задержан. В результате его действий никто не пострадал, сообщили в Минпросвещения. В Telegram-канале "Говорит Москва", сообщили, что ученик, угрожал одной из учительниц. Обстоятельства ЧП выясняются.

Фото: открытые источники