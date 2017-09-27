Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости России
Сегодня, 21:40
0
TretyakovaS
33
Код вставки плеера

Появилось видео жестокого избиения сочинского школьника одноклассниками

0
 
 

В сети появилось видео жестокого избиения школьника толпой одноклассников в Сочи.

В сеть проникли жуткие кадры избиения сочинского школьника толпой одноклассников.

Как передают СМИ, инцидент произошел недалеко от школы №9. Дети набросились на своего одноклассника и стали избивать его руками и ногами. Мальчик упал на асфальт, но удары продолжились. На ребенка нападали не только мальчики, но и девочки.

На кадрах видно, как к ребенку подошли старшеклассники и сказали: "Чего ты ревешь". У пострадавшего началась настоящая истерика. Под конец ролика он кричал, что его каждый день пытаются убить. Видимо, ребята давно издеваются над мальчиком.

По данному факту ведется служебное расследование. Также проверку проводят и в Минобре, и городской полиции.

Видео: YouTube/Живая Кубань

Теги: в сети появилось видео , новости россии , новости сочи , появилось видео , происшествия , школьника избили одноклассники
Категории: Новости России

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5