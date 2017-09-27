Появилось видео жестокого избиения сочинского школьника одноклассниками

В сети появилось видео жестокого избиения школьника толпой одноклассников в Сочи.

В сеть проникли жуткие кадры избиения сочинского школьника толпой одноклассников.



Как передают СМИ, инцидент произошел недалеко от школы №9. Дети набросились на своего одноклассника и стали избивать его руками и ногами. Мальчик упал на асфальт, но удары продолжились. На ребенка нападали не только мальчики, но и девочки.



На кадрах видно, как к ребенку подошли старшеклассники и сказали: "Чего ты ревешь". У пострадавшего началась настоящая истерика. Под конец ролика он кричал, что его каждый день пытаются убить. Видимо, ребята давно издеваются над мальчиком.



По данному факту ведется служебное расследование. Также проверку проводят и в Минобре, и городской полиции.



Видео: YouTube/Живая Кубань