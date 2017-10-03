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Появилось видео жесткого задержания женщины сотрудником полиции в Брянске

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В сеть проникло видео жесткого задержания женщины сотрудником полиции в Брянске.

Сеть поразили кадры жесткого задержания женщины сотрудником полиции.

По данным СМИ, на сайте регионального отделения КПРФ инцидент объяснили следующим образом: женщина пришла ознакомится с материалами дела, сотрудник полиции (на видео женщина обращается к нему по фамилии Бровкин) надел на нее наручники и увез в суд, где даму оштрафовали на 500 рублей.

На кадрах видно, как правоохранитель хочет задержать женщину, обвиняя ее в нарушении Кодекса об административных правонарушениях. Женщина не подчинилась требованиям сотрудника полиции, он заломал ей руки и надел наручники. Автор видео просит очевидца (по всей видимости еще одного сотрудника полиции) вызвать полицию, но в ответ на это она получает совет пожаловаться в прокуратуру.

Официального комментария правоохранительных органов пока нет.

Видео: YouTube/Красный Брянск

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Категории: Новости России

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