Появилось видео задержания зачинщика кровавой резни в Пермской школе

Сообщается, что один из зачинщиков поножовщины состоит на учете в ПНД и состоял в группе, которая была посвящена резне в одной из школ США.

Сегодня Piter.TV рассказывал о кровавой резне в школе №127 города Перми.

Сейчас появилось видео задержания одного из зачинщиков поножовщины, в которой пострадало не менее 12 человек. Среди них и сами нападавшие. Задержанный госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии. В СМИ появилась информация, что один из них состоял на учете в ПНД, употреблял наркотические вещества и состоял в группе "Колумбайн", которая была посвящена кровавой резне в одной из школ США, которую устроили два учащихся.

По одной из версий, нападавшим не понравилось одно из высказываний в социальных сетях, и они решили устроить показательную месть.

Видео: YouTube/КЕКУС

Фото: Piter.TV