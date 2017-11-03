Появилось видео задержания группы автомошенников из Пензы

В Пензенской области при силовой поддержке СОБРа Росгвардии пресечена деятельность организованной группы.

Накануне, 2 ноября, была пресечена незаконная деятельность группы мошенников, которые промышляли в сфере автострахования.

В ходе предварительного следствия было установлено, что участники организованной группы, жители Пензенской области, приобретали дорогие автомобили, а затем с целью незаконного получения страховых выплат инсценировали ДТП на территории Пензенской области и республики Мордовия. За время преступной деятельности преступной группы страховым компаниям причинен общий ущерб на сумму более 10 миллионов рублей.

В ходе оперативно - розыскных мероприятий сотрудники полиции и Росгвардии задержали 14 участников группы. 9 из них помещены в следственный изолятор. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств. Санкция части 4 статьи 159.5 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн. рублей.

УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИ ПО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

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