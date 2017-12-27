Появилось видео уничтожения 355 кг санкционных продуктов в Петербурге

В Петербурге уничтожили более 300 кг санкционных продуктов. Piter.TV публикует видео изъятия запрещенных деликатесов.

Пресс-служба Северо-Западного таможенного управления опубликовала видео изъятия крупной партии санкционных продуктов на рынке "Южный". Piter.TV публикует сокращенную версию этого ролика.

В кадр попало изъятие товаров со склада на проспекте Юрия Гагарина. Объект принадлежит ООО "Торговый дом Южный". В ходе обыска и внеплановой проверки здесь обнаружили коробки с сырами, молоком, мясом и рыбой из стран Европейского союза. В частности, эксперты-таможенники наткнулись на деликатесы из Германии, Дании, Франции, Испании, Италии, Финляндии, Польши, Литвы, Латвии и Норвегии. В соответствии с законодательством ревизоры вынуждены были изъять и уничтожить "вкусняшки".

В итоге СЗТУ отчиталось об изъятии и уничтожении 355 килограммов санкционки. Впрочем, в отчете СЗТУ опубликовано только видео изъятия. Уничтожение осталось "за кадром".

Видео: пресс-служба СЗТУ