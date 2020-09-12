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Появилось видео того, как на Марата каршеринг протаранил "Жигули"

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Информации о пострадавших не поступало.

Вечером в пятницу, 11 сентября, на перекрестке улицы Марата с Невским проспектом произошла авария с участием автомобиля каршеринга.

На кадрах видео с камер наблюдения, которое оказалось в распоряжении Piter.tv, видно, как кроссовер протаранил автомобиль "Жигули", который поворачивал в сторону Аничкова моста. Движение на дороге в тот вечер было плотное – отечественный автомобиль не смог "проскочить" на поворот, куда успели другие машины, выехавшие из затора.

Информации о пострадавших не поступало.

Видео: Piter.tv

Теги: авария, видео с камер, дтп, марата, петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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