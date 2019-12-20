Полиция задержала дебоширов из "Дикси" на Садовой

Двоих нарушителей, разгромивших магазин, передали оперативникам.

Очевидцы смогли снять на видео последствия дебоша, которые молодые люди устроили на Садовой, 25. Злоумышленники разгромили магазин "Дикси" в центре города. Один из клиентов начал разбивать бутылки с алкогольной продукцией. В результате сотрудники вызвали группу быстрого реагирования. Мужчину скрутили и передали в руки полиции.

В социальных сетях петербуржцы рассказали, что агрессия мужчин проявилась после того, как их обвинили в воровстве. Оба казались пьяными или под действием запрещенных веществ.Пока охранники вытаскивали дебоширов на улицу, один из нарушителей успел разбить головой стекло в двери и витрину магазина по изготовлению ключей. Свидетели событий заявили, что он сам кидался на стекло. В результате мужчина был весь в крови. До приезда полиции оба нарушителя находились на улице, так как в магазин погреться их пускать не стали.

Однако на заснятых кадрах не видно, что нарушитель кричит, в тот момент когда сотрудник охраны крепко держит его и прижимает ногой к асфальту. Рядом стоит его коллега, который не проявляет беспокойства.

Ранее Piter.tv писал о том, что "Интерторг" закроет до 100 магазинов из-за долга в 3 млрд.

Фото и видео: Вконтакте/Признавашки ДТП и ЧП по СПб/Ирина Хомиченко