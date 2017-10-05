Появилось видео со свадьбы Дианы Шурыгиной

Появилось видео с момента бракосочетания скандальной звезды Дианы Шурыгиной и оператора Андрея Шлягина.

В сеть проникли кадры с момента бракосочетания скандальной звезды Дианы Шурыгиной и 29-летнего оператора Андрея Шлягина.



Как сообщают СМИ, предложение девушка получила через три месяца после знакомства.



Перед регистрацией Шурыгина ночевала в гостинице, а отчет о подготовке к торжеству она выкладывала в инстаграм.



Торжество проходило в ЗАГС № 4, куда девушка подоспела на лимузине.



Для торжества Диана выбрала длинное белое платье с пышным подолом и кружевом, но вместо фаты на ее голове блистала диадема. Отмечали брак влюбленные в одном из ресторанов московского района Южное Бутово.





Видео: Instagram/starhit.ru