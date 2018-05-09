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Появилось видео салюта в честь дня победы 9 мая в Санк-Петербурге

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Полная видеозапись салюта в честь дня победы 9-го мая 2018 года в Санкт-Петербурге

На стрелке Васильевского острова, с стороны Петропавловской крепости, в 22:05 начался салют в честь 73-й годовщины победы в Великой отечественной войне 41-45 годов.

Салют продлился 10 минут.

ПитерТВ публикует полную видео-запись салюта.

Теги: 9 мая , салют
Категории: Новости СПб Общество

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