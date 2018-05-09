Появилось видео салюта в честь дня победы 9 мая в Санк-Петербурге

На стрелке Васильевского острова, с стороны Петропавловской крепости, в 22:05 начался салют в честь 73-й годовщины победы в Великой отечественной войне 41-45 годов.
Салют продлился 10 минут.
ПитерТВ публикует полную видео-запись салюта.
Полная видеозапись салюта в честь дня победы 9-го мая 2018 года в Санкт-Петербурге
На стрелке Васильевского острова, с стороны Петропавловской крепости, в 22:05 начался салют в честь 73-й годовщины победы в Великой отечественной войне 41-45 годов.
Салют продлился 10 минут.
ПитерТВ публикует полную видео-запись салюта.