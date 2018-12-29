Появилось видео с выставки военной техники в Петербурге

В Петербурге празднуют 75-лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

В воскресенье, 27 января в Петербурге проходят праздничные мероприятия в связи с празднованием 75 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Одним из таких мероприятий стал показ военной техники в центре города. Видео с мероприятия поделился мобильный корреспондент Piter.tv.

В программе парада показ военных машин, танков, а также парад пехотных войск.

На кадрах видно, что на парад вышли много людей, несмотря на холодную погоду. Военной техникой любовались не только взрослые,но и дети.

Видео: Piter.tv