Появилось видео с уничтоженным палестинцами израильским танком "Меркава"

Предположительно, техника ликвидирована при помощи ПТРК "Корнет".

В социальных сетях появилось видео с уничтоженным боевиками радикального движения ХАМАС, которое считается на территории еврейского государства террористическим движением, израильским танком "Меркава-4". Западные СМИ написали о том, что тяжелая техника была поражена из противотанкового ракетного комплекса "Корнет". В настоящее время официального подтверждения этих сведений нет. В движении ХАМАС уточнили, что были подбиты несколько единиц израильской бронированной техники. В текущий момент Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) эти данные не комментировала.

Дополнительно от властей не поступали комментарии о том, что более 35 израильских военнослужащих и мирных жителей были захвачены палестинскими боевиками и переправлены в сектор Газа. Журналисты пишут о том, что палестинцы извлекли из захваченного танка раненых израильских бойцов и взяли их в плен.

Попадание ракеты в Ришон ле-Ционе, появилось видео.

Фото и видео: Telegram / BAZA