Попадание ракеты в Ришон ле-Ционе, появилось видео

Информация о пострадавших уточняется.

Утром 7 октября Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны палестинского анклава Сигналы воздушной тревоги продолжают звучать в населенных пунктах, расположенных в центральной и южной частях еврейского государства. В настоящее время есть сведения о погибших и раненых. По социальным сетям распространились кадры попадания боеприпаса в здание, расположенного в городе Ришон ле-Цион. Очевидцы заметили, что ракета упала в районе Мазкерет Батья. Информации о пострадавших в инциденте пока нет.

К текущему моменту известно о том, что радикалы в секторе Газа выпустили более двух тысяч ракет по территории Израиля с утра субботы. Частично проникшие в страну из анклава террористов ХАМАСа все еще находятся на еврейской земле. Такой информацией с согражданами поделился официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), бригадный генерал Даниэль Хагари.

Мы находимся в состоянии войны. С 6.30 утра ХАМАС выпустил по Израилю более двух тысяч ракет. Террористы проникли на территорию Государства Израиль и до сих пор орудуют здесь. Даниэль Хагари, пресс-секретарь ХАМАС

Нетаньяху: Израиль находится в состоянии войны.

Фото и видео: Telegram / Ой Вей Новости