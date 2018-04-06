Нетаньяху: Израиль находится в состоянии войны

Беньямин Натаньяху рассказал о том, что ХАМАС начал эскалацию конфликта.

В настоящее время еврейского государство находится в состоянии войны, а не просто в формате проведения военной операции. Такое мнение в видеообращении к нации высказал местный премьер-министр Беньямин Натаньяху. Чиновник объяснил согражданам из еврейского государства, что распорядился зачистить граничащие с сектором Газа населенные пункты от террористов, а также провести по стране мобилизацию резервистов.

Граждане Израиля, мы находимся в состоянии войны. Это не операция, не эскалация — это война. Хамас заплатит за нее беспрецедентную цену Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля

Напомним, что утром 7 октября радикалы из палестинского анклава выпустили сотни ракет по территории Израиля Армия отметила, что некоторые силы противника смогли проникнуть на территорию Израиля. Военное крыло ХАМАС утверждает, что начало против Израиля операцию "Потоп Аль-Аксы". Они заметили, что выпустили по территории более пяти тысяч ракет. В ответ на это ЦАХАЛ начал проводить собственную "контртеррористическую операцию" под названием "Железные мечи". Десятки истребителей нанесли удары по целям ХАМАС. В настоящее время местные СМИ сообщили о гибели не менее пяти гражданских лиц, еще 118 человек пострадали. Они были госпитализированы с различными ранениями.

Военной операции армии Израиля в Газе дали название "Железные мечи".

Фото и видео: YouTube / חדשות NWS