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Появилось видео с роботом для мойки окон, изобретенным школьниками из Красноярска

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Группа школьников из кружка робототехники в Красноярске изобрела робота-мойщика окон. Появилось видео с забавным и полезным изобретением.

В Красноярске ученики станции юных техников № 1 изобрели робота для мойки окон. Об этом сообщает НГС Красноярск. Журналисты сняли на видео машину, над которой 13-летние ребята трудились около 6 месяцев. В кадр попал некрупный робот, состоящий из деталей "Лего", а также щеток, губок, роликов и контейнера с водой. На эксклюзивных кадрах можно увидеть, что машина работает исправно, расторопно, а главное, моет школьное окно чисто и без разводов.

Заметим, что школьники каждый месяц "апгрейдили" свое изобретение. Так, они усовершенствовали механизм крепления робота на раме и подобрали оптимальный тип щетки. Пока что "Валли" может мыть только деревянные окна, но в будущем научиться работать и с пластиковыми стеклопакетами. Изобретение красноярских школьников уже вызвало ажиотаж в социальных сетях. Местные жители пишут, что с удовольствием прикупили бы себе подобный гаджет.

 

 

Видео: НГС Красноярск

Теги: красноярские школьники , новости красноярска , робот мойщик окон
Категории: Новости России

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