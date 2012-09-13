Появилось видео с роботом для мойки окон, изобретенным школьниками из Красноярска

Группа школьников из кружка робототехники в Красноярске изобрела робота-мойщика окон. Появилось видео с забавным и полезным изобретением.

В Красноярске ученики станции юных техников № 1 изобрели робота для мойки окон. Об этом сообщает НГС Красноярск. Журналисты сняли на видео машину, над которой 13-летние ребята трудились около 6 месяцев. В кадр попал некрупный робот, состоящий из деталей "Лего", а также щеток, губок, роликов и контейнера с водой. На эксклюзивных кадрах можно увидеть, что машина работает исправно, расторопно, а главное, моет школьное окно чисто и без разводов.

Заметим, что школьники каждый месяц "апгрейдили" свое изобретение. Так, они усовершенствовали механизм крепления робота на раме и подобрали оптимальный тип щетки. Пока что "Валли" может мыть только деревянные окна, но в будущем научиться работать и с пластиковыми стеклопакетами. Изобретение красноярских школьников уже вызвало ажиотаж в социальных сетях. Местные жители пишут, что с удовольствием прикупили бы себе подобный гаджет.

Видео: НГС Красноярск