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Появилось новое видео с пожара на улице Фидосеенко

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В пожаре на Федосеенко ни кто не пострадал

24 октября около часа дня в Калининском районе на улице Федосеенко, 30 произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по России.

Появилось новое видео с пожара на улице Фидосеенко

Известно, что возгорание случилось в 2-комнатной квартире на втором этаже в пятиэтажном доме. От языков пламени пострадали балконы расположенных выше квартир. Из квартиры были спасены женщина с полугодовалым ребенком. С вышележащих этажей эвакуировали три человека. Пострадавших нет.

Появилось новое видео с пожара на улице Фидосеенко

Пожар ликвидировали за 20 минут. К его  устранению было привлечено 42 человека личного состава и 10 единиц техники. Обстоятельства пожара выясняются.

Появилось новое видео с пожара на улице Фидосеенко

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что В Калининском районе не хватает пожарных для ликвидации пожара на улице Федосеенко

Фото и видео: ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти

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Теги: видео с места происшествия , новости спб , пожар , пожар в спб , происшествия
Категории: Происшествия Новости СПб

Оставить комментарий

    Сегодня 18:35

    ранее сообщал, что В Калининском районе не хватает пожарных для ликвидации пожара на улице Федосеенко.
    Откуда у Питер ТВ такие выводы ?

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