Появилось видео с моментом массового ДТП на площади Восстания

В пятом часу вечера 19 февраля на площади Восстания случилось массовое ДТП: в "замесе" оказалось сразу пять автомобилей. В распоряжении Piter.TV появились кадры с камер видеонаблюдения, запечатлевших момент аварии.
Белая иномарка выехала на запрещающий сигнал светофора, пока ее попутчики ждали разрешения на проезд. Неудачный то ли экстремальный, то ли глупый маневр вписал легковушку в четыре автомобиля подряд: двум темным иномаркам ободрало нежданным столкновением "носы", а светлой машине с полосы противоположного движения прилетел удар в бок.
На место уже приехали медики и ДПС, о пострадавших информации еще не появлялось.
Видео: ДТП на 9-ой Советской спровоцировало пробку.
Видео: Piter.TV
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