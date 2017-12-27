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Новости Лента новостей Происшествия ДТП
Вчера, 23:38
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Butenko
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Появилось видео с места жесткого ДТП на Литейном проспекте

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На Литейном проспекте столкнулись два автомобиля. В Сети появились фото и видео с места аварии.

В центре Петербурга столкнулись две иномарки, есть пострадавшие. В социальных сетях опубликованы видео и фото с места ЧП.

Как сообщает портал MegapolisOnlive, авария произошла 5 декабря примерно в 23 часа ночи. Два автомобиля столкнулись на перекрестке Литейного проспекта и улицы Пестеля. Женщину-пассажира из белой иномарки зажало на переднем сидении, однако ее жизни ничего не угрожают. На месте ДТП работают автомобили МЧС и скорой помощи. 

Обе машины получили серьезные повреждения. Их можно разглядеть на фотографиях очевидцев с места происшествия.

 

Видео и фото: MegapolisOnline 

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Теги: дтп в петербурге , дтп на литейном , литейный проспект , новости спб
Категории: ДТП

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