Появилось видео с места жесткого ДТП на Литейном проспекте

В центре Петербурга столкнулись две иномарки, есть пострадавшие. В социальных сетях опубликованы видео и фото с места ЧП.
Как сообщает портал MegapolisOnlive, авария произошла 5 декабря примерно в 23 часа ночи. Два автомобиля столкнулись на перекрестке Литейного проспекта и улицы Пестеля. Женщину-пассажира из белой иномарки зажало на переднем сидении, однако ее жизни ничего не угрожают. На месте ДТП работают автомобили МЧС и скорой помощи.
Обе машины получили серьезные повреждения. Их можно разглядеть на фотографиях очевидцев с места происшествия.
Видео и фото: MegapolisOnline