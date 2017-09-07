Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Новосибирске

Из-за взрыва газового баллона пострадали две женщины

Сегодня, 7 сентября, приблизительно в час дня по местному времени в жилом двухэтажном доме прогремел взрыв.

Около 13 часов по улице Сеченова в Новосибирске раздался хлопок, а затем прогремел взрыв. Вероятной причиной стала разгерметизация газового баллона, за которым и последовал взрыв. Возгорания не было. Разрушены дверные и оконные проемы. Сообщается о двух пострадавших женщинах. Из дома спасатели эвакуировали 14 человек. Пострадавшим оказана своевременная медицинская помощь.

На официальном сайте МЧС РФ по Новосибирской области сообщается, что в 13 часов 16 минут в Заельцевском районе города Новосибирска на первом этаже 2х этажного 8ми квартирного жилого дома №15 по улице Сеченова произошел хлопок газа. На ликвидацию последствий взрыва было направлено 48 человек и 14 единиц спецтехники.

Фото и видео: ВК, Инцидент Новосибирск