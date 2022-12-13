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Появилось видео с места уничтожения дрона в Воронежской области

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Александр Гусев рассказал подробности о работе ПВО в регионе.

В социальных сетях появились кадры с места ликвидации беспилотника на территории Воронежской области. На кадрах показаны следы из дымного облака в воздушном пространстве. Предположительно, их ославил сбитый российской системой противовоздушной обороны иностранный дрон. О работе ПВО утром 4 мая подписчикам в собственном Telegram-канале рассказал губернатор региона Александр Гусев. Чиновник заметил, что в результате инцидента никто не пострадал, нет жертв и разрушений на земле.

Жизни и здоровью жителей региона ничто не угрожает. Ситуация на моем личном контроле.

Александр Гусев, глава Воронежской области

Над Пулково заметили неизвестный беспилотник.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: александр гусев, беспилотник, воронежская область, пво, регионы
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Новости России,

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