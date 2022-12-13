Появилось видео с места уничтожения дрона в Воронежской области

Александр Гусев рассказал подробности о работе ПВО в регионе.

В социальных сетях появились кадры с места ликвидации беспилотника на территории Воронежской области. На кадрах показаны следы из дымного облака в воздушном пространстве. Предположительно, их ославил сбитый российской системой противовоздушной обороны иностранный дрон. О работе ПВО утром 4 мая подписчикам в собственном Telegram-канале рассказал губернатор региона Александр Гусев. Чиновник заметил, что в результате инцидента никто не пострадал, нет жертв и разрушений на земле.

Жизни и здоровью жителей региона ничто не угрожает. Ситуация на моем личном контроле. Александр Гусев, глава Воронежской области

Над Пулково заметили неизвестный беспилотник.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ