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Появилось видео с места смертельной аварии с грузовиками на МКАД в Москве

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Очевидцы опубликовали видео в социальных сетях с места ДТП с грузовиками на МКАД.

Сегодня, 2 ноября, ранним утром на МКАД произошло ДТП с несколькими грузовиками, в котором погиб один из водителей.

ДТП произошло в районе Теплого стана на 43 километре МКАД. Столкнулись два грузовика. Очевидцы сообщают, что у самосвала оторвало мост, который влетел в кабину КАМАЗа. Кабина КАМАЗа, как видно на видео, получила серьезные повреждения. Сообщается, что водитель погиб на месте аварии.

На месте работают МЧС и ГИБДД. Выясняются все причины и обстоятельства ДТП. Движение сильно затруднено.

Видео: ВК, Nicolay Litsevanov

Фото:ВК,  Владимир Виноградов

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Категории: Лента новостей Происшествия ДТП Новости России

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