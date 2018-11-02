Появилось видео с места смертельной аварии с грузовиками на МКАД в Москве

Очевидцы опубликовали видео в социальных сетях с места ДТП с грузовиками на МКАД.

Сегодня, 2 ноября, ранним утром на МКАД произошло ДТП с несколькими грузовиками, в котором погиб один из водителей.

ДТП произошло в районе Теплого стана на 43 километре МКАД. Столкнулись два грузовика. Очевидцы сообщают, что у самосвала оторвало мост, который влетел в кабину КАМАЗа. Кабина КАМАЗа, как видно на видео, получила серьезные повреждения. Сообщается, что водитель погиб на месте аварии.

На месте работают МЧС и ГИБДД. Выясняются все причины и обстоятельства ДТП. Движение сильно затруднено.

Видео: ВК, Nicolay Litsevanov

Фото:ВК, Владимир Виноградов