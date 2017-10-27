В сеть проникло видео с места жуткой аварии с участием школьного автобуса и КамАЗа в Коми.
СМИ сообщают, что ДТП произошло 27 октября недалеко от села Ыб в Республике Коми.
По предварительным данным, в аварии погибли три человека – водитель автобуса и две женщины, которые находились в школьном автобусе. Погибших среди детей нет, самому младшему пострадавшему 15 лет.
На видео заметно, что удар пришелся на правую сторону автобуса.
По факту случившегося проводится проверка.
Видео: YouTube/Pro Gorod11
Сегодня, 19:39
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Появилось видео с места смертельного ДТП со школьным автобусом в Коми
В сети появилось видео с места смертельного ДТП с участием школьного автобуса и КамАЗа в Коми.
В сеть проникло видео с места жуткой аварии с участием школьного автобуса и КамАЗа в Коми.