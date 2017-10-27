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Появилось видео с места смертельного ДТП со школьным автобусом в Коми

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В сети появилось видео с места смертельного ДТП с участием школьного автобуса и КамАЗа в Коми.

В сеть проникло видео с места жуткой аварии с участием школьного автобуса и КамАЗа в Коми.

СМИ сообщают, что ДТП произошло 27 октября недалеко от села Ыб в Республике Коми.

По предварительным данным, в аварии погибли три человека – водитель автобуса и две женщины, которые находились в школьном автобусе. Погибших среди детей нет, самому младшему пострадавшему 15 лет.

На видео заметно, что удар пришелся на правую сторону автобуса.

По факту случившегося проводится проверка.  

Видео: YouTube/Pro Gorod11

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Категории: Новости России

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