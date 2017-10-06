Появилось видео с места ДТП в Воронеже, где погиб грудной ребенок

В сети появились кадры с места жуткой аварии в Воронеже.

В сети появилось видео с места смертельного ДТП в Воронеже.



Как сообщают СМИ, авария произошла на на 30 километре нововоронежской трассы, где около 16 часов столкнулись три легковых машины. "Сузуки", ехавший в сторону Воронежа врезался в ВАЗ-2105. Отечественный автомобиль вылетел от удара на встречную полосу, там произошло второе столкновение, с автомобилем "Хендай Соната".



В результате аварии пострадали четыре человека: 44-летний житель Ростова, который управлял автомобилем "Хендай Соната", его пассажирка, 35-летний водитель "пятерки" и четырехлетний мальчик, ехавший в салоне его машины, были срочно доставлены в ближайшую больницу.На месте погибли женщина и грудной ребенок.



Причины аварии устанавливаются.



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