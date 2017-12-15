Видео с медведицей Снежинкой из Ленинградского зоопарка появилось в сети.
Зовут медведицу Хаарчаана, что в переводе с якутского означает Снежинка. В возрасте одного года она переехала из зоопарка Орто-Дойду, который находится в Якутии.
На кадрах видно, что животное уже освоилось в своем новом вольере. Снежинка с удовольствием играет в подвижные игры.
Сейчас Хаарчаана находится в вольере здания "Медведи": это здание напротив комплекса "Белые медведи", в котором живет ее бабушка – белая медведица Услада.
Видео: YouTube/Ленинградский зоопарк
Сегодня, 19:00
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Появилось видео с медведицей Снежинкой из Ленинградского зоопарка
В сети появилось видео с медведицей Снежинкой, "переехавшей" из якутского зоопарка в Петербург.
Видео с медведицей Снежинкой из Ленинградского зоопарка появилось в сети.