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Появилось видео с медведицей Снежинкой из Ленинградского зоопарка

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В сети появилось видео с медведицей Снежинкой, "переехавшей" из якутского зоопарка в Петербург.

Видео с медведицей Снежинкой из Ленинградского зоопарка появилось в сети.

Зовут медведицу Хаарчаана, что в переводе с якутского означает Снежинка. В возрасте одного года она переехала из зоопарка Орто-Дойду, который находится в Якутии.

На кадрах видно, что животное уже освоилось в своем новом вольере. Снежинка с удовольствием играет в подвижные игры.

Сейчас Хаарчаана находится в вольере здания "Медведи": это здание напротив комплекса "Белые медведи", в котором живет ее бабушка – белая медведица Услада.  


Видео: YouTube/Ленинградский зоопарк

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Категории: Новости СПб

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