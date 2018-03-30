Появилось видео с малышом гиббона, который родился в Ленинградском зоопарке

Канал Piter.TV публикует уникальные кадры.

Сотрудники "Ленинградского зоопарка" показали журналистам малышку-гиббона, который родился здесь 23 марта. Канал Piter.TV публикует уникальные кадры с маленьким приматом.

Сотрудников городских СМИ допустили к клетке счастливых родителей Персея и Габины через неделю после рождения обезьянки, 30 марта. Взрослые приматы не стали прятать новорожденного от объективов камер. Во время "презентации" крошка сидела на руках у мамы и спокойно сосала молоко. Затем Габина стала активно лазать по канатам, но гиббончик все это время крепко держался за живот родительницы.

Сотрудники зоопарка до сих пор не смогли подобраться к дитенышу слишком близко, так что никто даже не знает его пол. Однако, когда биологи разберутся с этим вопросом, "Ленинградский зоопарк" по традиции объявит конкурс на лучшее имя для гиббончика. Принять участие в голосовании смогут все желающие.