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Появилось видео с Сенного рынка, где ОМОН пересчитывает мигрантов

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Канал Piter.TV публикует первое видео массового визита ОМОНовцев на Сенной рынок.

Мобильный корреспондент прислал в редакцию Piter.TV видео, снятое в 100 метрах от Сенного рынка. Видео было записано в 15 часов дня 26 декабря. За полтора часа до этого на объект с масштабной ревизией приехали бойцы ОМОНа. "Фонтанка" писала о 50 правоохранителях, которые устроили проверку мигрантов, работающих на Сенном рынке.

Очевидец, проезжавший мимо торговой площадки, сообщил о пробках на всех соседних дорогах. Впрочем, совсем не факт, что они вызваны действиями ОМОНа. А вот самих сотрудников МВД наш гражданский корреспондент так и не заснял. По его словам, возле рынка ощущалась суета, он видел проходящих в спешке людей "азиатской внешности". Вдалеке автор видео разглядел силуэты автомобилей полиции. 

Теги: новости спб , омон на сенном , происшествия петербурга , происшествия спб , сенной рынок
Категории: Новости СПб

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