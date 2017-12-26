Появилось видео с Сенного рынка, где ОМОН пересчитывает мигрантов

Канал Piter.TV публикует первое видео массового визита ОМОНовцев на Сенной рынок.

Мобильный корреспондент прислал в редакцию Piter.TV видео, снятое в 100 метрах от Сенного рынка. Видео было записано в 15 часов дня 26 декабря. За полтора часа до этого на объект с масштабной ревизией приехали бойцы ОМОНа. "Фонтанка" писала о 50 правоохранителях, которые устроили проверку мигрантов, работающих на Сенном рынке.

Очевидец, проезжавший мимо торговой площадки, сообщил о пробках на всех соседних дорогах. Впрочем, совсем не факт, что они вызваны действиями ОМОНа. А вот самих сотрудников МВД наш гражданский корреспондент так и не заснял. По его словам, возле рынка ощущалась суета, он видел проходящих в спешке людей "азиатской внешности". Вдалеке автор видео разглядел силуэты автомобилей полиции.