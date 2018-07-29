Появилось видео прохода катера Владимира Путина перед парадом ВМФ

Мобильный корреспондент Piter.tv заснял проход катера Владимира Путина перед парадом ВМФ.

В Петербурге проходит парад в честь дня ВМФ. Мобильному корреспонденту Piter.tv удалось заснять проход катера Владимира Путина перед началом торжества.

На кадрах видно, как катер неспешно проплывает по акватории Невы. Гости с охотой фотографировали и снимали на видео происходящее. Напоминаем, что в параде ВМФ принимают участие 40 боевых кораблей, столько же самолетов, а также четыре тысячи моряков со всех флотов России и Каспийской флотилии.

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Фото и видео: Piter.tv