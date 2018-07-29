Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Сегодня, 12:26
0
TretyakovaS
190
Код вставки плеера

Появилось видео прохода катера Владимира Путина перед парадом ВМФ

0
 
 

Мобильный корреспондент Piter.tv заснял проход катера Владимира Путина перед парадом ВМФ.

В Петербурге проходит парад в честь дня ВМФ. Мобильному корреспонденту Piter.tv удалось заснять проход катера Владимира Путина перед началом торжества. 

На кадрах видно, как катер неспешно проплывает по акватории Невы. Гости с охотой фотографировали и снимали на видео происходящее. Напоминаем, что в параде ВМФ принимают участие 40 боевых кораблей, столько же самолетов, а также четыре тысячи моряков со всех флотов России и Каспийской флотилии.

Ранее на сайте: Владимир Путин посетил Петропавловскую крепость

Фото и видео: Piter.tv 

Теги: владимир путин , новости петербурга , новости спб , парад вмф , появилось видео прохода катера владимира путина перед парадом
Категории: Новости СПб Картина дня

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5