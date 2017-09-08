Появилось видео пожара в главном здании Эрмитажа

Очевидцы сняли на видео пожар, который возник в подвальном помещении галвного здания Эрмитажа.

Около полудня в пятницу, 8 сентября, в здании Зимнего дворца заметили задымление. На место прибыли сразу 15 пожарных расчетов. Очевидцы сняли. что дым валит из окна подвального помещения. С улицы огня не заметно. Но внимание привлекло большое количество пожарных машин. Дело в том, что ЧП сразу же присвоили третий номер сложности. Так как под угрозой оказался объект культурного и исторического наследия.

Сам музей работает в штатном режиме. информации об эвакуации нет. Также нет данных о возможной опасности для экспонатов и хранилищ. Очевидцы сообщают, что к Зимнему дворцу прибыл даже пожарный катер.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Видео: ВКонтакте / Денис Приемко