Появилось видео пожара на улице Есенина в Петербурге

На севере Петербурга горела жилая квартира. Piter.TV публикует видео ЧП.

Сегодня, 18 декабря, в Выборгском районе Петербурга произошел пожар. Вечером на улице Есенина горела жилая квартира в многоэтажном доме. Канал Piter.TV публикует первое видео с места происшествия.

Уже известно, что пожар случился в доме 14 к 2 по улице Есенина. Очевидцы сообщают, что никто из людей не пострадал. При этом речь идет о достаточно сильном возгорании. Весь двор видел языки пламени за окнами полыхающей квартиры на уровне третьего этажа. К счастью, пламя не успело перекинуться на соседние квартиры и в парадную

По состоянию на 19.00 пожар потушен.

Видео: Piter.TV