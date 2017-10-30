Появилось видео пожара на складе в Калининграде

Сегодня днем, 30 октября, в Калининграде горел крупный склад. В Сети появилось видео чрезвычайного происшествия.

Жители Калининграда выложили в Сеть короткое видео пожара на складе ремонтной базы автотехники. Он разгорелся сегодня днем, 30 октября. В результате возгорания были уничтожены и повреждены около 800 квадратных метров пространства. Во время ЧП у базы обрушилась крыша. К 18 часам по Московскому времени пожар был ликвидирован. К счастью, никто из калининградцев в ходе возгорания не пострадал.

Сама база, на которой разгорелся пожар, удалена от жилых районов. Однако некоторые калининградцы успели-таки снять на видео мощное возгорания. На уникальных кадрах видно, что пламя уже разрушило крышу и рвется вверх. Густой серый дым столбом валит из ремонтной базы, ветер сдувает его на в сторону к северу от объекта.

Уже известно, что в тушении пожара принимали участие более 40 спасателей и 13 единиц техники.

Видео: Instagram