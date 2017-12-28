Киров: Появилось видео падения мужчины с крыши многоэтажки во время чистки снега

Появились сообщения о состоянии упавшего мужчины.

Накануне, 27 декабря, с крыши клиники на Преображенской упал мужчина.

Сообщается, что мужчина счищал снег с крыши клиники, не соблюдая правил безопасности. По одной из версий, сломалось крепление, за которое была прикреплена страховка. Мужчина упал с большой высоты и приземлился на ноги. На опубликованных кадрах видно, что мужчина лежит на тротуаре без движения. Очевидцы поспешили на помощь и вызвали "скорую".

В одном из сообществ города Кирова один из пользователей написал, что у упавшего альпиниста перелом руки и сотрясение мозга. По его словам, мужчину спасла веревка.

Напомним, Piter.TV опубликовал видео неудачного прыжка на тарзанке под Томском, при котором разбилась влюбленная пара.

Видео: ВК, Место Происшествия | Киров