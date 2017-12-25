Видео рокового прыжка под Томском: Молодые люди разбились во время неудачного прыжка на "тарзанке"

В сети появилось видео самого прыжка и его последствий, во время которого молодые люди упали на лед на реке Томь в районе Северска.

Жуткое происшествие произошло в районе Северска Томской области в минувшее воскресенье, 24 декабря.

Молодые люди, парень и девушка, решили с пользой провести время и решили совершить экстремальный прыжок с моста над рекой Томь вблизи Северска. Но прыжок оказался неудачным, молодые люди упали на лед. После падения они получили серьезные травмы и находятся в реанимации. На опубликованных кадрах видно, что парень и девушка лежат без движения. Большой слой снега чуть смягчил падение, иначе последствия могли быть намного хуже.

По всей вероятности длина веревки была неправильно отрегулирована. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) в отношении физического лица, который организовал прыжки на тарзанке.

В настоящее время следователем проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. СУ СК РФ по Томской области

Расследование уголовного дела продолжается.

Видео: YouTube/Reg Show