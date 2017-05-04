В результате пожара частично обрушилась кровля.

В Томске ликвидируют пожар в ангаре. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел утром 18 июня на улице Ракетная. Поступило сообщение о возгорании в одноэтажном металлическом ангаре с пристройкой. В результате пожара частично обрушилась кровля.

Площадь огня составила 650 квадратных метров. В его тушении участвовали более 40 специалистов и 13 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее мы сообщали, что на пожаре в Подмосковье погибли пять человек.

Видео: МЧС России