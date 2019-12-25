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На пожаре в Подмосковье погибли пять человек
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На пожаре в Подмосковье погибли пять человек

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Пожарные локализовали огонь на 30 квадратных метрах.

На пожаре в Подмосковье погибли пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в Королеве. Поступило сообщение о возгорании трехкомнатной квартире на четвертом этаже жилого дома. Из горящего помещения по трехколенной лестнице спасли женщину. Также с соседних этажей эвакуировали трех детей.

В результате пожара погибли трое взрослых и двое детей. Пожарные локализовали огонь на 30 квадратных метрах. На месте работают дознаватели МЧС.

Ранее мы сообщали, что в Сочи из-за ливня наблюдаются перебои с электричеством.

Фото: МЧС России

Теги: жертвы, квартира, мчс россии, подмосковье, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

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