Пожарные локализовали огонь на 30 квадратных метрах.

На пожаре в Подмосковье погибли пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в Королеве. Поступило сообщение о возгорании трехкомнатной квартире на четвертом этаже жилого дома. Из горящего помещения по трехколенной лестнице спасли женщину. Также с соседних этажей эвакуировали трех детей.

В результате пожара погибли трое взрослых и двое детей. Пожарные локализовали огонь на 30 квадратных метрах. На месте работают дознаватели МЧС.

Ранее мы сообщали, что в Сочи из-за ливня наблюдаются перебои с электричеством.

Фото: МЧС России