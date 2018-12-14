Появилось видео падения льда на людей с крыши Военно-морской академии

Талый лед травмировал нескольких петербуржцев.

В Интернете появилось видео, на котором зафиксировано падение снежной глыбы на девочку-подростка. Инцидент произошел на Лермонтовском проспекте у дома 55-57. Здание принадлежит Военно-морской академии имени Кузнецова. Пострадавшая проходила по тротуару и не успела отскочить от обрушения куска талого льда.

В эпицентре обрушения оказались пятеро человек. Также в зоне несчастного случая были еще двое прохожих, которых серьезно не задело. Несовершеннолетняя жительница Ломоносова была экстренно госпитализирована. У нее обнаружено сотрясение мозга, ушиб мягких тканей головы, плеча и шеи. Отметим, что инцидент произошел вблизи остановки общественного транспорта. Жертвам инцидента оказались первую помощь свидетели ситуации.

В Минобороны добавили, что опасный участок был огражден красно-белой лентой. Этот факт доказывает на видео.

Фото и видео: YouTube