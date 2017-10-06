Появилось видео обыска в московском штабе Навального

Полиция пришла с обысками в московский штаб Алексея Навального. Также сообщают о проверках на складе, где хранится полиграфия оппозиционера.

В пятницу, 6 октября, правоохранительные органы пришли с обысками в штаб Алексея Навального в Москве. В официальном Twitter его команды сообщают, что мероприятия проводятся в рамках уголовного дела Николая Ляскина. Речь идет о разбирательстве связанном с нападением на представителя штаба. Официальной причины обыска пока не называли.

Также появилась информация, что полиция пришла на склад с полиграфией, где хранятся афиши и другой материал Навального.

"У нас сейчас одновременно обыск в московском штабе по делу Ляскина и в воронежском - там ищут "плакаты, порочащие президента", - написала в Twitter активистка Кира Ярмыш‏.

На этой неделе полиция наведалась с обыском в штаб оппозиционера в Северной столице. Ранее Piter.tv сообщал, что на главу штаба Навального в Петербурге составляют протокол за нарушение порядка проведения митингов.

Сторонники Навального, несмотря на задержание последнего на 20 суток, хотят организовать всероссийскую акцию протеста в субботу. 7 октября. В этот выходной свой день рождения отмечает президент Владимир Путин.

Видео: Twitter / Штаб Навального МСК