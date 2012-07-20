Появилось видео момента взрыва газа в жилом доме на Сахалине

В соцсетях распространилось видео с инцидентом.

В социальных сетях появилось видео момента взрыва газа в жилом доме в поселке Тымковское на Сахалине. Ролик был сделан местными жителями, которые гуляли недалеко от места трагедии. В кадре слышен хлопок, после чего женский голос за кадром предположил, что поблизости произошел взрыв бытового газа.

Это газ взорвался! Вот это да! очевидцы в видео

Ранее представители экстренных служб по региону сообщили о том, что в пятиэтажном жилом доме Сахалина предположительно произошел взрыв бытового газа. В результате инцидента был разрушен один из четырех подъездов. Жертвами трагедии стали девять человек. Также известно о двух пострадавших. В общей сложности в разрушенном подъезде проживали 33 человека. Местные власти организовали пункт временного размещения для них в местном Доме культуры.

Подъезд дома на Сахалине, где прогремел взрыв, демонтируют.

Фото и видео: Telegram / Kremlin_Russian