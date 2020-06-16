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Появилось видео момента ДТП с пятилетним ребенком на Чкаловской

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На кадрах видно, как ребенок бежит под колеса авто.

Вечером во вторник, 16 июня, на Чкаловском проспекте у дома 50 произошло ДТП. Молодой водитель на внедорожнике сбил ребенка на пешеходном переходе. 

Пятилетнего мальчика госпитализировали с тяжелыми травмами. На кадрах, которые опубликовало сообщество "Дорожный инспектор" видно, как, по всей видимости, родитель мальчика, двигается к пешеходному переходу. В этот момент мальчик начинает бежать прямо под колеса авто. На кадрах видно, что водитель двигался медленно, однако тормозить не собирался. Какое наказание ожидает автомобилиста, пока неясно. 

Ранее мы писали, что в ДТП на Чкаловском проспекте пострадал пятилетний ребенок.

Видео: vk.com/dorinspb

Теги: авария, дтп, сбили ребенка
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Картина дня,

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