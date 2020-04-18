Появилось видео момента утреннего ДТП на набережной Мойки

По предварительной информации, пострадавших в ДТП нет.

В распоряжении Piter.tv оказался момент утреннего ДТП, которое произошло 18 апреля на набережной реки Мойки.

Водитель, пытаясь скрыться от полицейского автомобиля, не справился с управлением, вследствие чего пропустил поворот и влетел в ограду. На записях с камер наблюдения видно, как белый автомобиль "Хёндэ" снёс на быстрой скорости три пролёта ограждения и перевернулся.

По данным отдела пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, изрядно выпивший водитель находился в арендованном автомобиле. В результате ДТП никто, кроме транспорта, не пострадал, а инициатор происшествия был извлечён из машины и доставлен в отдел.

По факту происшествия ведется проверка.

Ранее мы поделились первыми фото с места ДТП.

Видео: Piter.tv

Текст: Милена Голуб