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Машина влетела в ограждение и перевернулась на набережной Крюкова канала
Сегодня, 9:40
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arteliseev

Машина влетела в ограждение и перевернулась на набережной Крюкова канала

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Подробности случившегося неизвестны.

В субботу, 18 апреля, петербуржцы заметили автомобиль, который перевернулся и влетел в ограждение на набережной Крюкова канала. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте". 

На фотографиях видно, что машина сильно пострадала, однако подробности случившегося неизвестны. Очевидцы считают, что водитель белой Toyota Camry "как минимум попал в травмпункт".

Ранее мы писали, что на Литейном проспекте такси сбило самокатчика.

Фото: vk.com/spb_today

Теги: 1 автомобиль, дтп, крюков канал, перевернулся
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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