Машина влетела в ограждение и перевернулась на набережной Крюкова канала

Подробности случившегося неизвестны.

В субботу, 18 апреля, петербуржцы заметили автомобиль, который перевернулся и влетел в ограждение на набережной Крюкова канала. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

На фотографиях видно, что машина сильно пострадала, однако подробности случившегося неизвестны. Очевидцы считают, что водитель белой Toyota Camry "как минимум попал в травмпункт".

Ранее мы писали, что на Литейном проспекте такси сбило самокатчика.

Фото: vk.com/spb_today