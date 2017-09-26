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Появилось видео массовой драки на турнире по борьбе в Краснодаре

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В сети появилось видео массовой драки на турнире по борьбе в Краснодаре. Участниками потасовки стали сами борцы, тренеры и даже зрители.

Сеть шокировали кадры массовой драки на на Всероссийских соревнованиях по вольной борьбе памяти атлета Бесика Кудухова в Краснодаре.

Как сообщают СМИ, инцидент произошел во дворце спорта "Олимп". На кадрах видно, как в разгар поединка в одного из борцов летит некий предмет, он отшвыривает его ногой, а после он снова возвращается к борцу. Затем на ковер выходит мужчина восточной внешности и наносит борцу удар по лицу.

После завязалась массовая драка с участием борцов, тренеров и зрителей. Однако все быстро успокоилось, и соревнования продолжились в обычном режиме.

Президент Федерации спортивной борьбы России олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили пообещал "жестко наказать" всех участников драки.

Полиция планирует провести проверку по данному факту.

Видео: YouTube/GREBENNIKOV WRESTLING TEAM 

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Категории: Новости России

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