В сети появилось видео массовой драки на турнире по борьбе в Краснодаре. Участниками потасовки стали сами борцы, тренеры и даже зрители.

Сеть шокировали кадры массовой драки на на Всероссийских соревнованиях по вольной борьбе памяти атлета Бесика Кудухова в Краснодаре.



Как сообщают СМИ, инцидент произошел во дворце спорта "Олимп". На кадрах видно, как в разгар поединка в одного из борцов летит некий предмет, он отшвыривает его ногой, а после он снова возвращается к борцу. Затем на ковер выходит мужчина восточной внешности и наносит борцу удар по лицу.



После завязалась массовая драка с участием борцов, тренеров и зрителей. Однако все быстро успокоилось, и соревнования продолжились в обычном режиме.



Президент Федерации спортивной борьбы России олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили пообещал "жестко наказать" всех участников драки.



Полиция планирует провести проверку по данному факту.



Видео: YouTube/GREBENNIKOV WRESTLING TEAM