Появилось видео массовых задержаний с митинга против пенсионной реформы

На митинге против повышения пенсионного возраста уже задержали 10 человек. Мобильный корреспондент Piter.TV поделился видео с места событий.

Спустя несколько часов после начала протестной акции против повышения пенсионного возраста задержаны более 10 человек, в том числе и организаторов акции Иван Овсянников.

Среди задержанных есть и Григорий Михнов-Вайтенко, российский религиозный деятель и епиксоп Апостольской православной церкви. Об этом в своем Facebook сообщил депутат ЗакСа Борис Вишневский.

Колонна из несогласных остановилась около канала Грибоедова на Невском проспекте. Сотрудники полиции и Росгвардии всячески припятствуют несанкционному митингу.

Напомним, что ранее мы писали о том, что Смольный отказал петербуржцам в праве провести митинг против пенсионной реформы.