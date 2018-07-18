Появилось видео массовых задержаний с митинга против пенсионной реформы

Спустя несколько часов после начала протестной акции против повышения пенсионного возраста задержаны более 10 человек, в том числе и организаторов акции Иван Овсянников.
Среди задержанных есть и Григорий Михнов-Вайтенко, российский религиозный деятель и епиксоп Апостольской православной церкви. Об этом в своем Facebook сообщил депутат ЗакСа Борис Вишневский.
Колонна из несогласных остановилась около канала Грибоедова на Невском проспекте. Сотрудники полиции и Росгвардии всячески припятствуют несанкционному митингу.
Напомним, что ранее мы писали о том, что Смольный отказал петербуржцам в праве провести митинг против пенсионной реформы.
Если власть перестанет выплачивать по 10 тысяч 10 миллионам человек в месяц, это помимо трагедий этих людей, и минус 10 тысяч на 100 миллионов рублей из экономики в месяц. Представляет кто как просядет экономика? - очень сильно, плюс 10 миллионов голодных (и те кого они подкармливали их родные больные, инвалиды, внуки).
Пенсионный фонд разворовали и превратили в пирамиду. Пенсионный возраст определён физиологией человека, а не депутатами. Миллиард из пенсионного фонда Свердловской области умыкнул сенатор, а отсидел председатель пенсионного фонда. Прокуроры нарушают законы, вместо действий по присяге, уходить из органов. Статья 53 Конституции РФ не исполняется и дела Президенту нет. Доверия судьям нет.
Интересно, почему эта власть одни антинародные законы принимает?? А мы ещё над Украиной смеялись... У нас такие же упыри!!!
Интересно, почему эта власть одни антинародные законы принимает?? А мы ещё над Украиной смеялись... У нас такие же упыри!!!