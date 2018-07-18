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Вчера, 20:45
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Появилось видео массовых задержаний с митинга против пенсионной реформы

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На митинге против повышения пенсионного возраста уже задержали 10 человек. Мобильный корреспондент Piter.TV поделился видео с места событий.

Спустя несколько часов после начала протестной акции против повышения пенсионного возраста задержаны более 10 человек, в том числе и  организаторов акции Иван Овсянников.

Среди задержанных есть и  Григорий Михнов-Вайтенко, российский религиозный деятель и епиксоп Апостольской православной церкви. Об этом в своем Facebook сообщил депутат ЗакСа Борис Вишневский.

Колонна из несогласных остановилась около канала Грибоедова на Невском проспекте. Сотрудники полиции и Росгвардии всячески припятствуют несанкционному митингу. 

Напомним, что ранее мы писали о том, что Смольный отказал петербуржцам в праве провести митинг против пенсионной реформы.

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Теги: митинг , митинг против повышения пенсионного возраста , пенсионная реформа , повышение пенсионного возраста
Категории: Картина дня Лента новостей Новости СПб

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    Вчера 23:15

    Если власть перестанет выплачивать по 10 тысяч 10 миллионам человек в месяц, это помимо трагедий этих людей, и минус 10 тысяч на 100 миллионов рублей из экономики в месяц. Представляет кто как просядет экономика? - очень сильно, плюс 10 миллионов голодных (и те кого они подкармливали их родные больные, инвалиды, внуки).

    0
    Вчера 21:48

    Пенсионный фонд разворовали и превратили в пирамиду. Пенсионный возраст определён физиологией человека, а не депутатами. Миллиард из пенсионного фонда Свердловской области умыкнул сенатор, а отсидел председатель пенсионного фонда. Прокуроры нарушают законы, вместо действий по присяге, уходить из органов. Статья 53 Конституции РФ не исполняется и дела Президенту нет. Доверия судьям нет.

    +1
    Вчера 21:42

    Интересно, почему эта власть одни антинародные законы принимает?? А мы ещё над Украиной смеялись... У нас такие же упыри!!!

    0
    Вчера 21:41

    Интересно, почему эта власть одни антинародные законы принимает?? А мы ещё над Украиной смеялись... У нас такие же упыри!!!

    0

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