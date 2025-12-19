Появилось видео из роддома в Новокузнецке, где умерли младенцы

Следователи ведут два уголовных дела.

Следственный комитет России опубликовал в публичном доступе видеокадры из родильного дома в Новокузнецке, в котором на новогодние праздники умерли младенцы. Ролик распространен через Telegram-канал надзорного ведомства. УТочняется, что сейчас возбуждено уголовное дело по факту смерти девятерых детей. Речь идет о расследовании по статьям о халатности персонала и о причинении смерти по неосторожности. Губернатор Кемеровской области Илья Середюк уведомил СМИ о том, что сейчас все надзорные и профильные ведомства производят проверку работы в городской больнице под номером один, а главный врач медицинского учреждения был отстранен от занимаемой должности на время проверки.

Следователи и криминалисты СК России по Кемеровской области – Кузбассу работают на месте происшествия в Новокузнецком родильном доме № 1. пресс-служба СК РФ

На кадрах от Следственного комитета представлена обстановка в родильном зале под номером два, а также картотека больницы.

Глава Минздрава Кузбасса подтвердил смерть младенцев в роддоме Новокузнецка.

Фото и видео: Следственный комитет России