Появилось видео из Якутии с разбросанными золотыми слитками

В сети появилось видео с ВПП, по которой разбросаны золотые слитки.

Накануне, 15 марта, на аэродроме в Якутии произошел инцидент, который всполошил все слои населения: из самолета высыпались золотые слитки. Piter.TV сообщал подробности и публиковал видео из самолета.

Самолет АН-12 авиакомпании "Нимбус" (Новосибирск), номер борта 11130, летевший из Чукотки до Красноярска потерял при взлете драгоценные слитки. Борт осуществлял перевозку спецгруза в Красноярск - тяжёлые слитки белого цвета. Во время взлёта, крепления груза в рампе сорвались. Из-за тяжести почти сорвало левую створку грузового люка, при этом часть слитков оказалась на взлётной полосе.

Сегодня появилось видео с ВПП, на которой разбросаны те самые золотые слитки. Местные жители по-прежнему пытаются найти в округе "кусочек счастья". В социальных сетях этот инцидент прозвали "Якутской золотой лихорадкой".

Видео: Telegram/Sakh/Co