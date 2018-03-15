Якутск осыпали золотом: самолет Ан-12 потерял несколько слитков при взлёте

Около 3,4 тонны золота собрали на ВПП аэропорта Якутска.

Самолет АН-12 авиакомпании "Нимбус" (Новосибирск), номер борта 11130, летевший из Чукотки до Красноярска потерял при взлете драгоценные слитки. Борт осуществлял перевозку спецгруза в Красноярск - тяжёлые слитки белого цвета.

Во время взлёта, крепления груза в рампе сорвались. Из-за тяжести почти сорвало левую створку грузового люка, при этом часть слитков оказалась на взлётной полосе.

На этот момент на борту находились только члены экипажа, никто из них не пострадал. Воздушное судно продолжило полет. Посадка осуществилась в аэропорту Маган в Якутске в 14.09. Всего на ВПП собрали 172 слитка. В настоящее время они хранятся на складе под охраной.

Фото, видео: Piter.tv