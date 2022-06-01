Появилось видео горящего здания на Складской улице

В среду, 1 июня, ранг пожара в здании на Складской улице понизили до № 1 БИС. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС
Сегодня по уточненной информации в пятиэтажном железобетонном производственном здании размером 30х300 метров происходит горение обстановки на третьем этаже на площади 200 квадратных метров.
В 18:15 объявлен ранг пожара №2.
В 19:24 пожар локализован.
В 19:28 ранг пожара понижен до № 1 БИС.
Информации о пострадавших нет.
На борьбу с огнем отправились 9 пожарных машин и 41 спасатель.
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