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На Складскую улицу отправились более 40 спасателей тушить торгово-производственное здание
Сегодня, 18:55
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На Складскую улицу отправились более 40 спасателей тушить торгово-производственное здание

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В 18:15 ранг пожара повысили до №2. Информации о пострадавших нет. 

В среду, 1 июня, в Невском районе Петербурга загорелось здание. Об этом сообщают в пресс-службе МЧС по городу. 

Сообщение о пожаре поступило в 17:52 на пульт спасателей. На Складской улице в доме, 6, началось возгорание. В пятиэтажном железобетонном производственном здании размером 30х300 метров горит обстановка на третьем этаже на площади 150 квадратных метров.

В 18:15 ранг пожара повысили до №2. Информации о пострадавших нет. 

На борьбу с огнем отправились 41 спасатель и 9 пожарных машин. 

Фото: Piter.tv
 

Теги: огонь, складская улица
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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