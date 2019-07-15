На Складскую улицу отправились более 40 спасателей тушить торгово-производственное здание

В 18:15 ранг пожара повысили до №2. Информации о пострадавших нет.

В среду, 1 июня, в Невском районе Петербурга загорелось здание. Об этом сообщают в пресс-службе МЧС по городу.

Сообщение о пожаре поступило в 17:52 на пульт спасателей. На Складской улице в доме, 6, началось возгорание. В пятиэтажном железобетонном производственном здании размером 30х300 метров горит обстановка на третьем этаже на площади 150 квадратных метров.

В 18:15 ранг пожара повысили до №2. Информации о пострадавших нет.

На борьбу с огнем отправились 41 спасатель и 9 пожарных машин.

Фото: Piter.tv

