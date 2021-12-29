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Появилось видео гибели женщины на пешеходе на Луначарского

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71-летняя женщина спешила на работу в медсанчасть клинической больницы №122.

В Петербурге погибла женщина под колесами внедорожника. Она переходила дорогу по пешеходу на пересечении Луначарского и Руднева. Об этом сообшили очевидцы в социальных сетях.

На кадрах записи видно, что женщина переходила дорогу на зеленый свет. Чтобы успеть перейти она ускоряется, спотыкается и падает под колеса машины. Автомобиль после произошедшего остановился, но позже скрылся с места преступления. 

Сообщается, что погибшей был 71-год. Женщина спешила на работу в медсанчасть клинической больницы №122. Полиция разыскивает водителя, сбившего её.

Видео: Мегаполис
 

Теги: авария, гибель, дтп, женщина
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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