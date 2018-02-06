Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Вчера, 15:58
0
MShaffter
2424
Код вставки плеера

Появилось видео драки из самолета "Москва - Красноярск" в Шереметьево

0
 
 

В социальных сетях опубликовали видео из самолета в Шереметьево, рейс которого был отложен на 2 часа из-за пьяного дебошира.

Сегодня ночью, 6 февраля, на борту самолета "Аэрофлота" в Шереметьево, который должен был лететь в Красноярск в 1.15 произошел инцидент с пьяным дебоширом.

В социальных сетях опубликовали видео скандала и последующей драки в салоне самолета. На опубликованных кадрах видео пьяный мужчина просил дать ему закурить. Соседи пытались вразумить мужчину, обещая, что когда приземлятся, он покурит. Но тот не унимался и продолжал донимать соседей и спереди и сзади. В один момент молодой человек в красной футболке, который сидел сзади дебошира, несколько раз ударил пьяного, пытаясь усмирить наглого пассажира. Драку разняли.

Сообщается, что затем рейс отложили на два часа, а пьяного возмутителя спокойствия сняли с рейса. Самолет вылетел только в 3 часа 5 минут.

 

Видео: ВК, "Жесть Красноярска" Криминал • ЧП • Новости •

 

Теги: видео драки , дебошир в самолете , москва красноярск , новости россии , шереметьево
Категории: Лента новостей Происшествия Криминальные происшествия Новости России

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5